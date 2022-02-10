+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким СКО: в 2,5 раза увеличилось производство биоэтанола в этом году

10 Февраля 2022 10:07
Поделиться:
Аким СКО: в 2,5 раза увеличилось производство биоэтанола в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил завод по производству биоэтанола, свинокомплекс и мясокомбинат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане создаются качественно новые элементы государства всеобщего благосостояния – эксперт
Дорожная карта бизнеса: рекордное количество проектов поддержано в Актюбинской области Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан Банкротство физических лиц: каковы последствия

О поездке глава региона написал на своей странице в социальной сети. К.Аксакалов подчеркнул, что предприятия завершили год с положительным результатом и перечислили в бюджет около одного миллиарда тенге налогов.

«Завод «Bio operations» (бывший Биохим) в прошлом году произвел три тысячи тонн биоэтанола, в этом году наращивают выпуск в 2,5 раза. Произведено шесть тысяч тонн глютена и 23 тысячи тонн крахмала, их объем также существенно увеличится. Только на этом заводе работают свыше 500 человек», - рассказал К.Аксакалов.

Напомним, бывший Биохим запустили после восьмилетнего простоя в 2018-м. Отечественный инвестор вложил 11 млрд тенге. Возобновил работу и свинокомплекс.

По информации акима области, в прошлом году инвестор построил новые корпусы свинокомплекса, мощность увеличилась с 50 до 100 тысяч голов. На комплексе работают 180 человек. Разработан проект по расширению до 200 тысяч голов. Строительные работы начнутся весной.

В 2019-м году запустили мясокомбинат «EMC agro» мощность три тысячи тонн. Аким области тогда отмечал, что аналогов производству нет в Центральной Азии.

«Мясокомбинат обеспечил работой 132 человека. Ежедневно выпускают до 1,5 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов. Предприятие и дальше будет наращивать обороты, поскольку нужно замещать импортный товар. На сегодня в Казахстане обеспеченность колбасными изделиями составляет 68%. То есть, 32% колбасной продукции импортируется из других стран. Работа по увеличению доли переработки мяса будет продолжена», - написал К. Аксакалов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Экономика   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
В Казахстане создаются качественно новые элементы государства всеобщего благосостояния – эксперт
Дорожная карта бизнеса: рекордное количество проектов поддержано в Актюбинской области
Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан
Банкротство физических лиц: каковы последствия
Популярное
1 Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
2 Сильный снег ожидается в Алматы
3 Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог
4 Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
5 38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
6 Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами
Читайте также
Полиция СКО: Не во всех школах есть тревожные кнопки
Эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области находится под контролем - врачи
Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
Сильный снег ожидается в Алматы
Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог
Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
Что будет запрещено казахстанцам после объявления их банкротами
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив