Аким СКО: в 2,5 раза увеличилось производство биоэтанола в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил завод по производству биоэтанола, свинокомплекс и мясокомбинат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О поездке глава региона написал на своей странице в социальной сети. К.Аксакалов подчеркнул, что предприятия завершили год с положительным результатом и перечислили в бюджет около одного миллиарда тенге налогов.

«Завод «Bio operations» (бывший Биохим) в прошлом году произвел три тысячи тонн биоэтанола, в этом году наращивают выпуск в 2,5 раза. Произведено шесть тысяч тонн глютена и 23 тысячи тонн крахмала, их объем также существенно увеличится. Только на этом заводе работают свыше 500 человек», - рассказал К.Аксакалов.

Напомним, бывший Биохим запустили после восьмилетнего простоя в 2018-м. Отечественный инвестор вложил 11 млрд тенге. Возобновил работу и свинокомплекс.

По информации акима области, в прошлом году инвестор построил новые корпусы свинокомплекса, мощность увеличилась с 50 до 100 тысяч голов. На комплексе работают 180 человек. Разработан проект по расширению до 200 тысяч голов. Строительные работы начнутся весной.

В 2019-м году запустили мясокомбинат «EMC agro» мощность три тысячи тонн. Аким области тогда отмечал, что аналогов производству нет в Центральной Азии.

«Мясокомбинат обеспечил работой 132 человека. Ежедневно выпускают до 1,5 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов. Предприятие и дальше будет наращивать обороты, поскольку нужно замещать импортный товар. На сегодня в Казахстане обеспеченность колбасными изделиями составляет 68%. То есть, 32% колбасной продукции импортируется из других стран. Работа по увеличению доли переработки мяса будет продолжена», - написал К. Аксакалов.