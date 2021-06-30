Аким СКО: Удержать цены на овощи внутри одного региона невозможно

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию с высокими ценами на картофель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что область производит картофеля в 10 раз больше, чем потребляет. По крайней мере, такие цифры дает департамент Бюро национальной статистики. Потребность в картофеле составляет 54 тысячи тонн в год. Выращивают в организованных и личных подсобных хозяйствах – 500 тысяч тонн.

«Удержать цены только внутри одного региона невозможно. Иначе другие области все скупят и нам ничего не останется. Нужно регулировать на таможне, не допускать массового вывоза продукции. Когда все открыто, невозможно удержать картофель или что-то еще внутри области. Должно быть на уровне Правительства, министерств принято такое решение», - считает аким области.

Регион со своей стороны пытается решить вопрос хранения продукции. В области функционирует овощехранилище. Однако его возможностей хватает, чтобы сохранить продукцию только до апреля.

В ближайшие пару лет в регионе надеются обеспечить население собственными огурцами и помидорами. Местный предприниматель построит тепличный комплекс. Выращивать будут пока огурцы и помидоры общим объемом 1,5 тысячи тонн. По словам К.Аксакалова, комплекс закроет половину потребности области в овощах.