Аким СКО рассказал об итогах аудиторской проверки с восстановленными миллиардами

— Были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 28 млрд тенге, из них 25 млрд тенге, это 90%, в ходе проведения проверки были восстановлены, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

По его словам, всего нарушения охватывают 215 млрд тенге, из которых 28 млрд составляют именно финансовые нарушения.

Он подчеркнул, что все нарушения, выявленные Высшей аудиторской палатой, носят процедурный характер. При этом хищений и нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено.

— Сегодня создана комиссия. Есть рекомендации, четкие поручения Высшей аудиторской палаты. До последней копейки мы будем следить, чтобы оставшиеся три миллиарда были восстановлены, — заверил глава региона.

В ходе проверки пять должностных лиц привлечены к административной ответственности, 12 — к дисциплинарной.

По словам акима, ВАП отметил, что за последние пять лет регион достиг значительных успехов. Валовый региональный продукт вырос на 20,7%, доля сельского хозяйства в АПК увеличилась на 13,7%, объемы промышленной продукции выросли на 71%, а строительство жилья достигло 305-310 тыс кв м.