Аким СКО рассказал, как в регионе будут развивать сельское хозяйство

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Актив общественности Северо-Казахстанской области обсудил Послание Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов рассказал, как регион будет выполнять поручения Президента РК.

Для области как аграрного региона приоритетное значение имеет развитие агропромышленного комплекса и поддержка сельхозтоваропроизводителей. К.Аксакалов отметил, что область каждый год получает до 40 миллиардов тенге субсидий. Местные аграрии проводят диверсификацию полей, внедряют элементы цифровизации.

Намерены в регионе увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. Тем более что потенциал есть: область может экспортировать зерновые и масличные культуры, муку, молочную продукцию.

Аким области рассказал, что в этом году реализуют 7 проектов по строительству молочных комплексов на общую сумму 8 миллиардов тенге. При выходе проектов на полную мощность дополнительный объем производства молока составит 17 тысяч тонн в год.

Построят в области 2 откормочные площадки мощностью 4 тысячи голов. Выход проектов на полную мощность даст дополнительный годовой объем производства около 1 тысячи тонн мяса в убойном весе.

Возобновляется работа свинокомплекса ТОО «ЕМС-Агро» в Тайыншинском районе, строится птицефабрика мясного направления в районе имени Г. Мусрепова.

«В области большое внимание уделяется переработке сельскохозяйственной продукции. За 8 месяцев производство пищевых продуктов составило более 70 млрд. тенге с ростом на 14%», - отметил аким СКО.

Через несколько дней в регионе обещают запустить бывший завод «Биохим». Новый инвестор ТОО «BioОperations» возобновит глубокую переработку зерна. На первом этапе запустят цех по производству клейковины и крахмала, затем - цех по производству биоэтанола. Мощность переработки завода достигает 82 тысячи тонн в год.