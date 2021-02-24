Аким СКО раскритиковал работу подчиненных по подготовке к строительному сезону

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата вновь поднял тему о подготовке кадров для строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона напомнил, что в этом году у региона большие планы по строительству жилья. В области намерены сдать в эксплуатацию около 3,7 тысяч квартир. К.Аксакалов подчеркнул, что спрос на жилье есть. Как и возможности у региона.

«Представители филиала «Отбасы банка» сегодня на заседании Правительства РК говорили, что на одну квартиру было 24 претендента. Месяц назад дом продали. У этих людей есть накопления в банке, они готовы приобрести квартиры. Наша задача – чтобы вся цепочка работала. Все механизмы созданы. Осталось все раскрутить, чтобы быстрее строилось. Люди ждут квартиры. Мы предоставляем хорошие механизмы для строительства жилья в частном секторе. Принята программа реновации «Жана кала». Даем хорошие участки. Мы всегда говорили, что вместе с государственным жильем, нужно строить и коммерческое», - сказал К.Аксакалов.

Аким области крайне недоволен темпами подготовки к строительному сезону. Особенно его волнует подготовка кадров для отрасли. В прошлом году нехватка рабочих рук сказывалась на сроках сдачи жилья в эксплуатацию.

«Я специально на прошлой неделе собирал руководство всех стройкомпаний. Объем за прошлый год некоторых из них достиг 6 млрд тенге. Практически бюджет одного района. Например, бюджет Тимирязевского района 5 млрд тенге. Все ответственные за отрасль должны работать нормально. Не раскачиваться. А то зима наступила - и все на печи. И строители, и сельхозтоваропроизводители. Работать надо, кадры готовить. Весна наступит, объемы пойдут, опять будут вопросы, что не хватает рабочих. Кто подготовил себе людей? У нас колледжи пустые – студенты на дистанционном обучении, оборудование есть, работайте. Еще два месяца есть», - подчеркнул К.Аксакалов.

Такое же поручение получили и районные акимы. По словам акима области, в этом году продолжится строительство жилья и в селах.

«Мы могли бы еще больше строить в селах. Но там тоже много вопросов возникает. Что мешает сельхозтоваропроизводителю, который знает, что будет строить, подготовить специалистов из мужиков, которые сейчас не работают. Хотя бы прорабов, которые будут контролировать. Почему не делаете? Или тоже ждете весны? Лично занимайтесь Иван Иванович (Турков – замакима области, курирующий отрасль строительства, прим.авт.), с акимами районов работайте. Думайте уже сейчас. Не ждите, что придут из других регионов и начнут строить. Свои должны работать», - отметил К.Аксакалов.

Еще одно поручение, которое получил И.Турков и аким Петропавловска Булат Жумабеков – разобраться с вопросом ценообразования на рынке жилья.

«Важнейший вопрос – по ценообразованию квадратного метра жилья. Население очень критично высказывается по поводу высокой стоимости жилья на вторичном рынке. Надо строить больше и формировать механизмы, влияющие на снижение стоимости жилья. Вопрос за вами», - поручил К.Аксакалов.