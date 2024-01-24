Аким СКО приехал на место коммунальной аварии в Петропавловске

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов написал в социальных сетях, что лично контролирует восстановление теплоснабжения в домах после аварии на сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судя по размещенным на странице главы региона фотографиям, на место с ним выезжали аким Петропавловска Серик Мухамедиев и представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

- Побывал на месте поврежденного участка тепловой сети в областном центре. Дал поручение оперативно устранить повреждение. Сейчас на месте работает аварийная бригада ТОО «Петропавловские тепловые сети». Специалисты планируют завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Данный вопрос на моем личном контроле, - написал Г.Нурмухамбетов.

Сегодня в Петропавловске произошло технологическое повреждение на участке трубы, функционирующей с 70-80-х годов прошлого века. Теплоснабжение ограничили в 28 многоэтажках, детском саду и других объектах.