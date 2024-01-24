РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:02, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Аким СКО приехал на место коммунальной аварии в Петропавловске

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на месте аварии на теплосетях
    Фото: gaueznurmukhambetov/Instagram

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов написал в социальных сетях, что лично контролирует восстановление теплоснабжения в домах после аварии на сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Судя по размещенным на странице главы региона фотографиям, на место с ним выезжали аким Петропавловска Серик Мухамедиев и представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

    - Побывал на месте поврежденного участка тепловой сети в областном центре. Дал поручение оперативно устранить повреждение. Сейчас на месте работает аварийная бригада ТОО «Петропавловские тепловые сети». Специалисты планируют завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Данный вопрос на моем личном контроле, - написал Г.Нурмухамбетов. 

    Сегодня в Петропавловске произошло технологическое повреждение на участке трубы, функционирующей с 70-80-х годов прошлого века. Теплоснабжение ограничили в 28 многоэтажках, детском саду и других объектах.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Акимат Отопление Авария на теплосетях ЖКХ Акимы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!