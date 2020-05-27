Аким СКО: При ухудшении ситуации ужесточим режим карантина

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в прямом эфире на местных телеканалах обратился к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности и отметил, что при ухудшении ситуации с распространением коронавируса придется вернуться к ограничительным мерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В области за последние два месяца зарегистрировали 49 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 33 человека. Все последние случаи – завозные .

Североказахстанские эпидемиологи и пограничники продолжают усиленный контроль на казахстанско-российской границе. При пересечении границы все граждане сдают анализы на COVID-19.

«Ежедневно через пункты пропуска проходят до 350 человек. Они все наши граждане: студенты и вахтовики. Все прибывающие сдают анализы на коронавирус. Граждане, перешедшие границу пешим ходом, направляются на карантинный стационар. Всего по области ежедневно проводятся до 1 тысячи ПЦР-тестов для выявления коронавируса. Все эти действия позволяют не распространять вирус по области и по всему Казахстану. Можно сказать, Северо-Казахстанская область принимает на себя основной удар», - сказал аким области.

Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Режим карантина в области смягчают постепенно . Все предприятия, которые приступили к работе, должны соблюдать меры безопасности. Многое зависит от сознательности самих граждан.

По словам К. Аксакалова, рейды показывают, что не все соблюдает карантинные правила.

«Специалисты на постоянной основе проводят контрольные проверки. За последние 2 недели проверено свыше 2 тысяч объектов, выявлено 227 нарушений в некоторых магазинах, кафе и парикмахерских. Везде одинаковые нарушения: персонал и посетители без масок, у продавцов нет перчаток, отсутствует разметка для социальной дистанции, клиенты приходят без записи. В случае неустранения нарушений эти объекты будут закрыты на время карантина по решению суда», - сказал аким области.

В области все еще не работают кинотеатры, фуд-корты и детские игровые зоны при торгово-развлекательных центрах, ночные и компьютерные клубы и кальянные. К.Аксакалов попросил работников сферы услуг с пониманием отнестись к ситуации и поблагодарил за терпение.

«Хотя границы области закрыты, опасность распространения и заражения все еще высока. По стране наблюдается рост заболевших. Поэтому призываем жителей быть ответственными. Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, не забывайте про личную гигиену. Хочу напомнить, что при ухудшении ситуации, мы будем вынуждены ужесточить режим карантина. Никто в этом не заинтересован. Мы надеемся на сознательность граждан», - подчеркнул аким области.