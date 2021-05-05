Аким СКО показал, как изменился въезд в Петропавловск за четыре года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на своей странице в социальной сети разместил два видеоролика, снятых в 2017-м и 2021-м годах в микрорайоне «Жас оркен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кадрах – въезд в Петропавловск, бывший микрорайон ДСР. Новое название – «Жас оркен». Глава региона отметил, что за четыре года на месте 200 старых частных домов построили 2,4 тысячи новых квартир.

«В таком подходе есть очевидная выгода для горожан. Во-первых, жители частного сектора получили благоустроенные квартиры. Во-вторых, больше людей могут приобрести жилье в перспективном районе города. В-третьих, преображается въезд в город со стороны столицы. Микрорайон отвечает главному требованию современного города, о котором я говорил не раз, - компактность», - написал К.Аксакалов.

Аким области добавил, что продолжается снос частных домов в микрорайоне «Жас оркен» по улицам Жамбыла, Горького и Парковой. Здесь появилась новая школа, два мини-центра для дошкольников. Рядом расположен Дворец школьников, теннисный центр и Дворец спорта.

«Начинаем строительство новой поликлиники по улице Парковой. Одним словом, преображение микрорайона продолжается, теперь уже в рамках новой программы реновации «Жаңа қала-Новый город», - сообщил К.Аксакалов.