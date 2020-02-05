Аким СКО: Один гектар должен приносить 150 тысяч тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошла коллегия управлений сельскохозяйственного блока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии подвели итоги прошлого года и обсудили задачи на этот. Руководитель управления сельского хозяйства Ерболат Бекшенов сообщил, что в этом году вся посевная площадь составит 4,3 млн га, что больше на 36 тысяч га. Под посев 2020 года агроформирования обработали пары на площади 716 тысяч га и 3 млн га зяби.

«Среднеобластной процент сортообновления намерены увеличить до 8,7%. Для этого к имеющимся объемам семян, произведенным в нашей области, планируется дополнительно завезти 7 тысяч тонн семян элиты. Под посев 2020 года сельхозформирования области обеспечены семенами сельскохозяйственных культур в полном объеме», - сказал Е. Бекшенов.

Несколько лет подряд в регионе остается актуальным вопрос обновления машинно-тракторного парка. В этом году в планах - приобрести дополнительно 2 тысячи единиц новой техники и оборудований на общую сумму 40 млрд тенге.

«Уровень износа сельскохозяйственной техники более 80%. В районах необходимо провести инвентаризацию сельскохозяйственной техники. По ее итогам организовать работу по списанию изношенной, устаревшей, разукомплектованной сельскохозяйственной техники и обеспечить её максимальное обновление», - добавил Е. Бекшенов.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что темпы обновления техники в регионе слабые.

«За три года 660 тракторов и 700 комбайнов обновили. В год обновление 3,6% - мало. Нам нужно 6%, как минимум. Деньги – инвестсубсидии - у нас есть. Используйте это», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в этом году впервые будут выдаваться субсидии на приобретение пестицидов и фунгицидов. Аким области уверен, что это будет большой поддержкой агроформированиям, занимающимся диверсификацией. Объем субсидий в этом году в целом возрос до 42,8 млрд тенге.

«Наша задача – произвести больший объем продукции, переработать, отправить на экспорт. В целом, мы видим, что рост есть. Если сравнить с 2016-м годом, у нас объем продукции в деньгах вырос в полтора раза – до 630 млрд тенге. Наша задача – чтобы один гектар давал, как минимум, 150 тысяч тенге. Тогда работа отрасли сельского хозяйства будет рентабельной», - заявил К.Аксакалов.