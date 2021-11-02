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Аким СКО: Надо привлекать предпринимателей для строительства домов в селах

Автор:  
Олеся Жуковень
2 Ноября 2021, 23:00
Аким СКО: Надо привлекать предпринимателей для строительства домов в селах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что нужно привлекать частные компании для строительства жилых домов в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона отметил, что несколько лет назад всего один частный застройщик занимался возведением коммерческого жилья. В этом году уже 20 компаний строят 22 многоквартирных жилых дома в Петропавловске.

«На следующий год уже заявки есть. Надо привлекать предпринимателей, чтобы строили и для районов. Условиями программы «Нұрлы жер» предусмотрен механизм стимулирования по строительству жилья: выделение участка и подведение инфраструктуры. Застройщик строит дом за счет собственных средств. Сейчас прорабатывается новый механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде для очередников и строительства домов на селе. 50% будет компенсировать государство. Но сумма не должна превышать 5 млн тенге», - сказал К. Аксакалов.

Строительство жилых домов за счет бюджета сейчас идет в трех районах.

В Петропавловске застраиваются микрорайоны «Береке», «Жас оркен», улица Уалиханова. На очереди застройка географического центра - микрорайона «Копай». По словам акима области, на 27 домов планы детальной планировки и проекты либо готовы, либо на экспертизе.

«В микрорайонах «Южный» и «Солнечный-2» подготовили три тысячи земельных участков. Подводится инфраструктура. Акимату города нужно вместе с управление строительства проработать вопрос о создании единых архитектурных эскизов, чтобы люди строили по эскизам. Их должно быть несколько, чтобы был выбор. Не должно быть перепродаж. Все должно быть открыто. Привлекайте депутатов, членов общественного совета, журналистов, контролирующие органы при распределении участков. Программу надо дальше развивать. У нас есть заявки на строительство городков», - сказал К.Аксакалов.


Бизнес   Северо-Казахстанская область   Акимат   Строительство   Жилье   Регионы Казахстана  
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