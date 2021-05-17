Аким СКО: мясо на прилавок попадает из багажника

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов раскритиковал работу ветеринарных служб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом, ветеринарно-санитарная обстановка в регионе стабильная. Однако у главы региона были вопросы по бруцеллезу скота, вакцинации птицы и перевозке мяса.

В этом году по области выявили 164 головы скота с бруцеллезом. Из них 124 приходятся на село Тауагаш Есильского района. По словам акима района Алтынбека Абдуллаева, источником заболевания стал закупленный населением скот. Через молодняк началось заражение.

«Ветслужба района не сработала, проспали заболеваемость. Не были соблюдены требования безопасности. Все привело к такому массовому заражению», - считает аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона уверен, что отсутствие контроля за перемещением скота и перевозкой мяса тоже приводит к заражению. С начала года по области выявили 35 нарушений транспортировки мяса.

«Проверяющие смотрят просто документы. Мясо же попадает на прилавок буквально из багажника. Никаких требований не соблюдают. Хотя осмотр техники никто не отменял. Есть факты убоя на личных подворьях. Где работа сельских акимов?» - возмутился К.Аксакалов.

Еще одно поручение акима области касалось вакцинации поголовья птиц.

«Чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация на птицефабриках, максимально провакцинировать поголовье. Обеспечьте контроль. Падеж сказался на производстве и стоимости продукции. Владельцы птицефабрик должны были сами провакцинировать. Вакцина не настолько дорогая», - сказал К.Аксакалов.