Аким СКО: Многие районные акимы заведомо ставят низкую планку

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на последнем заседании акимата раскритиковал работу районных акимов. Глава региона считает, что некоторые из них ставят низкую планку в работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас объезжаю районы, слушаю акимов, руководителей агроформирований и прихожу к выводу, что не все могут справиться с поставленными задачами. Некоторые сразу ставят низкую планку. Увидел такое в Жамбылском районе, М. Жумабаева. В ближайшее время объеду все районы, послушаю, как после года пандемии планируют развивать. В прошлом году можно было сделать скидку. Все было остановлено. Сейчас уже научились работать в таких условиях. Все должно быстрыми темпами восстанавливаться», - заявил К. Аксакалов.

Критике подверглась и отрасль промышленности, и привлечение инвестиций, и развитие сельского хозяйства. Глава региона убежден, что районные акимы недостаточно работают с аграриями, инвесторами. По его мнению, потенциал некоторых районов огромный. Однако акимы не могут или не хотят воспользоваться им.

«Ведем работу по развитию животноводства. Мы разработали дорожную карту развития агропромышленного комплекса на пять лет. 38 проектов включили. Но считаю, что этого недостаточно. У нас стоят амбициозные задачи по развитию сельского хозяйства. Анализируя пул представленных проектов, отмечаю низкую работу в районах. Жамбылский, М. Жумабаева, Мамлютский, Шал акына – по одному. В то же время в Айыртауском семь проектов. Вопросы есть по Тайыншинскому и имени Г. Мусрепова. Возможности районов больше, и всего по четыре проекта заявили. Работайте лучше, думайте», - сказал К. Аксакалов.

Аким области добавил, что имеется много механизмов, в том числе льготное кредитование. Через СПК «Солтустик» в регионе намерены выделять большие средства на развитие проектов именно в сельской местности.

«У нас отсутствуют проекты по овощеводству и рыбной отрасли. В нашей области самое большое количество озер, огромные водные ресурсы – и ни одного проекта. Акимам районов поручаю поработать в этом направлении», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона считает, что первый квартал должен показать восстановление всех отраслей экономики.

«Целый год прожили с ограничениями. Многие перевозки были закрыты. Торговля была закрыта. Пережив год в таких условиях, невозможно было добиться темпа роста. С марта мы должны видеть результаты», - подчеркнул К. Аксакалов.