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Аким СКО: Каждая пятая ферма в стране расположена в нашей области

14 Декабря 2021 20:00
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Аким СКО: Каждая пятая ферма в стране расположена в нашей области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Прекрасное Айыртауского района Северо-Казахстанской области запустили новую молочную ферму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для села Прекрасного запуск фермы – особенно значимое событие. Несколько лет назад населенный пункт буквально возродил предприниматель Бахыт Кусаинов. Построил там дома, соцобъекты и запустил ферму стоимостью 1,6 млрд тенге, на которой рабочие места получили 30 сельчан. Объект недавно посетил аким области Кумар Аксакалов.

«В нашей области действует пилотная программа по финансированию строительства молочных ферм и приобретения оборудования. По Казахстану только у нас созданы самые выгодные условия для реализации проектов молочного направления. Считаю, что наши аграрии помимо выращивания зерновых и масличных, обязаны заниматься и животноводством. Ведь молочное производство - довольно выгодный бизнес. Только на этой ферме при выходе на полную мощность ежедневный доход составит 1,5-2 млн тенге», - написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Аким области добавил, что североказахстанцы больше всех в стране строят молочные фермы. По его информации, из 29 строящихся в этом году молочных ферм половина приходится на регион.

«Начато строительство 16 ферм, до конца года запустим 10 комплексов. В целом, по стране работают 500 молочных ферм, 90 из которых расположены в нашей области. В следующем году планируем начать строительство еще 10 новых ферм. Сейчас идет проработка вопроса с аграриями. Наша область больше всех по республике перерабатывает произведенное молоко. В Казахстане на переработку направляют 1 млн тонн, из них 350 тысяч тонн - доля Северо-Казахстанской области», - сообщил К. Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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