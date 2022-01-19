Аким СКО: К проектированию домов надо привлекать молодых и креативных специалистов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что нужно менять подходы к проектированию многоэтажных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления строительства, архитектуры и градостроительства глава региона заявил, что пора менять облик Петропавловска, делать его привлекательным для молодежи. Начать следует с проектирования новых домов.

«Нам нужно внедрять новые идеи и архитектурные решения. Наши проектные компании должны в корне пересмотреть подходы. Привлекать молодых, креативных и перспективных архитекторов и инженеров. Нужно обращать внимание на мировые тенденции. Первые и вторые этажи нужно отдавать не только под торговые точки, но и под места отдыха для населения разных возрастов. Прошу это учитывать и проектировщиков, и застройщиков. У нас всего три-четыре проектные организации, которые монополизировали рынок. Все замкнули на себе, проекты разрабатывают долго, время теряется. Проекты все однотипные, под копирку. Так не должно быть», - сказал К.Аксакалов.

В этом году в регионе намерены построить 400 тысяч квадратных метров жилья.

Руководитель управления Кайролла Галеев сообщил, что завершится строительство по городу и в двух районах пяти арендных домов на 377 квартир, девяти кредитных - на 920 квартир и начнется строительство 13 многоэтажек на 983 квартиры.

«Помимо бюджетного строительства, частными застройщиками продолжаются работы по 24 многоэтажным коммерческим домам на 1732 квартиры, из которых в этом году завершится строительство 12 домов на 550 квартир», - сказал К. Галеев.

Он добавил, что инвесторы готовы начать строительство еще нескольких домов. В частности, турецкая компания планирует строительство 10-ти, 18-этажных домов площадью 30 тысяч квадратных метров. Сейчас в Анкаре разрабатывают эскизный проект. Планируется, что это будет современный жилой комплекс с подземным паркингом на 420 мест и обьектами бизнеса на первых этажах.

Отечественная компания «Базис А» планирует возвести девять многоэтажных домов в микрорайоне «Набережный» на 2 023 квартиры.

По словам К. Галеева, в строительстве коммерческого жилья заинтересованы местные компании «Фирма Леонтьев» и «Зерттеу СК». Первый уже строит жилой комплекс на 155 квартир с торговым центром и паркингом. Компания «Зерттеу СК» представила концептуальный проект двух домов в 30 и 35 этажей на 267 квартир.