Аким СКО: 50 млн тенге будут экономить аграрии на покупке комбайна

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что в этом году в регионе провезли сельхозпродукцию на 890 млрд тенге. Это на 111 млрд тенге больше, чем в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что последние два года погода осложняют работу аграриев и в таких условиях «существует только одна «формула» успеха: применение современной сельскохозяйственной техники + минеральные удобрения + сортообновление».

«В течение года аграрии региона внесли 160 тысяч тонн минеральных удобрений и около 46 тысяч тонн элитных семян. Это больше всех по стране. Обновляется машинно-тракторный парк, приобретается современная техника. Хочу еще раз подчеркнуть важность применения всех агротехнологий, что обеспечило отдельным хозяйствам высокую урожайность и, соответственно, высокую прибыль. Есть хозяйства, который в непростой период этого года получили урожайность 22-24 центнеров с гектара», - сказал К. Аксакалов.

В этом году на сортообновление, минеральные удобрения и новую сельхозтехнику потратили около 150 млрд тенге инвестиций. Аким области добавил, что поддержкой аграриям является открытие новых производств. В качестве примера К. Аксакалов привел запуск завода по сборке сельхозтехники «CLAAS».

«От этого сотрудничества выигрывают, прежде всего, наши аграрии. Они могут приобрести современную технику по стоимости, сниженной до 35%. Говоря на языке денег, до открытия производств аграрии покупали комбайн за 144 млн тенге. Сейчас цена такого комбайна снижена до 94 млн тенге. Экономия составит 50 млн», - сказал аким области.

Открыли в регионе завод по производству семян сельскохозяйственных культур производительностью 60 тысяч тонн семян в год. К.Аксакалов уверен, что нужно продолжать строить такие заводы, чтобы полностью обеспечить потребность области в высококачественных семенах.

«Возникает актуальный вопрос, связанный с хранением, обработкой и логистикой культур разных сортов. Поэтому в этом году начали строительство новых зернохранилищ на семи объектах с общей мощностью хранения на 116 тысяч тонн. Наша основная задача – добиться максимальной отдачи в сельском хозяйстве и вывести отрасль на качественно новый уровень развития», - добавил аким области.