Аким Павлодара созвал совещание по вопросам безопасности в школах

13 мая стало известно о нападении школьника на одноклассника и учителя с ножом в павлодарской школе. Аким областного центра Хасар Хабылбеков сегодня созвал совещание по вопросам безопасности в школах, передает агентство Kazinform.

- Не только как аким города, но и как отец двоих школьников не мог не отреагировать на происшествие в СОШ №14. Побывал на месте событий, пообщался с администрацией и педагогами. Навестил пострадавшего ребенка, пожелал ему скорейшего выздоровления, выяснил, какая помощь необходима. Павлодарские родители должны быть уверены, что в стенах учебных заведений жизни и здоровью их детей ничто не угрожает, - написал Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram.