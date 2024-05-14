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    14:43, 14 Май 2024 | GMT +6

    Аким Павлодара созвал совещание по вопросам безопасности в школах

    Аким Павлодара созвал совещание по вопросам безопасности в школах
    Фото: instagram.com/khassarkhabylbekov

    13 мая стало известно о нападении школьника на одноклассника и учителя с ножом в павлодарской школе. Аким областного центра Хасар Хабылбеков сегодня созвал совещание по вопросам безопасности в школах, передает агентство Kazinform.

    - Не только как аким города, но и как отец двоих школьников не мог не отреагировать на происшествие в СОШ №14. Побывал на месте событий, пообщался с администрацией и педагогами. Навестил пострадавшего ребенка, пожелал ему скорейшего выздоровления, выяснил, какая помощь необходима. Павлодарские родители должны быть уверены, что в стенах учебных заведений жизни и здоровью их детей ничто не угрожает, - написал Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram.

    По итогам совещания будет разработан комплекс мер, которые позволят избежать повторения случившегося.

    Теги:
    Павлодар Регионы Образование Происшествия Павлодарская область
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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