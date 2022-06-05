Аким Нур-Султана принял участие в референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на республиканском референдуме по внесению изменений в Конституцию РК, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Нур-Султана, Алтай Кульгинов проголосовал на избирательном участке № 329, расположенном в Казахском национальном университете искусств.

«Сегодня исторический день. ​Проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Тем самым реализовал свой гражданский долг и отдал голос за дальнейшее развитие нашей страны. Выражаю благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках», - написал аким столицы в Instagram .