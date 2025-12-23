Аким Костанайской области считает преждевременной приватизацию тепловых сетей Рудного

На брифинге в СЦК акима региона журналисты спросили, почему предприятие включено в перечень объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду, и когда планируется эта передача.

Он сообщил, что есть план Министерства национальной экономики по приватизации объектов, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

— План этот по тепловым сетям города Рудный к 2030 году планируют реализовать. Понятно, что мы вложили туда большие средства, модернизировали. Они были ранее частными. Сейчас тепловые сети попали в план приватизации. Откровенно говоря, наверняка рановато проводить этот этап приватизации, поскольку мы модернизировали, вложили большие средства, — отметил аким.

По его словам, к 2030 году вопрос о приватизации может быть пересмотрен полностью.