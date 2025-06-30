Аким Конаева высказался о будущем частных ЛЭП после гибели ребенка на пляже

По словам градоначальника, трагедия произошла на территории одной из старых зон отдыха «Алматинской» — на частном пляже, сохранившемся еще с 70-х годов. На этом участке проходила линия электропередачи, габариты которой не соответствовали требованиям: линия провисала, а под ней со временем образовался песчаный нанос. Высота просвета составляла около полутора метров.

— Эти электросети находились в частной собственности. После случившегося была проведена проверка, возбуждено уголовное дело. О результатах расследования сообщим дополнительно. В течение двух дней линия была перенесена силами РЭС совместно с владельцем. Отмечу, что любые работы по выносу ЛЭП требуют согласований, что обычно занимает время, но здесь все службы сработали оперативно. После этого была осуществлена проверка по всей области, точнее всех предпринимателей, которые задействованы в этой сфере, их на сегодня более 140. Собрали всех в актовом зале. Мы совместно с сотрудниками ДЧС, прокуратуры и РЭС, разъяснили их обязанности. На сегодня в городе фактов провисания линий за пределами габаритов нет, — отметил Асхат Бердиханов.

Аким также пояснил, могут ли линии электропередачи находиться в частной собственности. По его словам, такое возможно — трассировку определяет проект. Если собственник согласен, линии могут оставаться частными. Однако ответственность за их содержание и безопасность несет владелец.

— Баланс этих сетей принадлежал предприятию, не городу и не АЖК. Вина и ответственность — на собственнике. Пока не будем забегать вперед, выводы сделает следствие, — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, будут ли такие линии в будущем передаваться на баланс города, аким отметил, что это решение принимает собственник. При этом, если сеть окажется бесхозной и собственник в течение года не объявится, дело передается в суд, после чего сеть может быть принята на баланс РЭС.

— Если линии в частной собственности, владельцы должны выразить желание, передать их на баланс, уплатить все налоги, и только после этого РЭС примет их в собственность. На сегодняшний день в городе практически нет бесхозных линий, у нас налажено взаимодействие с владельцами, — добавил он.

Асхат Бердиханов также рассказал о туристическом потоке в Конаев. По его словам, в прошлом году город посетили порядка 1,5 миллиона туристов, а в этом году ожидается еще больший наплыв гостей.

В мае этого года на побережье Капшагайского водохранилища произошла трагедия — 11-летний ребенок погиб от удара электрическим током на пляже. Тогда в акимате Конаева заявили, что электросети на указанной территории находятся в частной собственности.

Позже в акимате и ДЧС рассказали, какие меры предпринимаются после происшествия и как обеспечивается безопасность на пляже.