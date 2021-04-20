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    17:45, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Аким Караганды проверил ход дорожных работ в городе

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ход дорожных работ на улице Карла Маркса – Магнитогорская в Майкудуке проверил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев. На сегодняшний день привлечено 60 человек и 50 единиц техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Подрядчик в этом году закончит ремонт до Голубых Прудов с полным обустройством.

    Дорожники готовят сейчас основание под асфальтирование от улицы Винницкой. Затем уложат три слоя асфальта и установят бортовые камни. Сделают пешеходный тротуар. Также установят опоры освещения, заменят автобусные остановки, светофоры и др.

    В ходе рабочей поездки по Караганде градоначальник проинспектировал и капремонт 7-й магистрали. Там прокладывают новые водопропускные трубы, меняют основание асфальта, с дальнейшим обустройством трёх его слоёв.

    Ермаганбет Булекпаев побывал и на улице Камали Дюсембекова. Как известно, там заканчивается строительство автодороги. Её протяжённость – 1,7 км. Работы завершены на 98%.

    В Караганде также начаты работы по ремонту гарантийных дорог. В целом в городе у нас на гарантии 118 дорог, из них у 80 в этом году она завершается. Сейчас специалисты объезжают эти дороги. На сегодня на 19 участках выявлены дефекты. Подрядчики их все должны устранить.


    Теги:
    Карагандинская область Строительство
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