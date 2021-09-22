Аким Карагандинской области отчитался перед Общественным советом

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области по всем показателям социально-экономического развития отмечается положительная динамика. До конца года ожидается запуск 14 новых производств с созданием около двух тысяч новых рабочих мест. Благодаря росту строительства жилья квартирами будут обеспечены почти три тысячи семей из числа очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Женис Касымбек на онлайн-заседании Общественного совета выступил с отчётом о результатах работы и исполнении возложенных обязанностей.

«В целом, в экономике региона обеспечена положительная динамика. По итогам 8 месяцев уверенный рост показывают: торговля – на 8,9%; объём вводимого жилья – на 19,9%; сельское хозяйство – на 3,6%. Рост в промышленности составил 0,3%, в строительстве – 2%. Объём инвестиций вырос до 470 млрд тенге, или 105,4% к аналогичному периоду 2020 года, при этом 89,5% – это частные инвестиции. До конца года запускаем 14 новых производств на сумму более 230 млрд тенге, с созданием около двух тысяч рабочих мест», – отметил аким области.

В области постепенно восстанавливается бизнес от последствий пандемии. Этому содействует государственная поддержка. По «Дорожной карте бизнеса – 2025» финансирование увеличилось в 3,2 раза, по «Экономике простых вещей» – в 2 раза.

Объёмы строительства растут за счёт реализации государственных программ «Нурлы жол», «Нұрлы жер», «Ауыл – Ел бесігі», «Дорожная карта занятости – 2020». В этом году по программе «Нурлы жер» планируется ввести не менее 662 тыс. кв. метров жилья.

Продолжается развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В этом году ремонтом охвачено более 1 500 км автомобильных дорог республиканского и местного значения. Большим подспорьем стал спецпроект «Ауыл – Ел бесігі», благодаря которому приведены в порядок дороги в 25 сёлах и посёлках.

Идёт развитие и социальной сферы. Взамен трёхсменных и аварийных строятся четыре школы – в Караганде и Жезказгане, Жанааркинском и Шетском районах. Ведётся строительство 13 спортивных объектов за счёт бюджетных и внебюджетных средств, в том числе по «Ауыл – Ел бесігі». Шесть новых спорткомплексов откроются в ближайшее время в Шахтинске, Ботакаре, Карсакпае и Жезды, Жанаарке и Нуре. Также строятся новые спортплощадки, многофункциональные хоккейные корты – в общей сложности 77 объектов. Для развития массового спорта дополнительно появилось 94 секции с охватом около трёх тысяч человек.

По государственным программам создано более 21 тыс. новых рабочих мест, половина из которых постоянные. Всего мерами по содействию занятости планируется охватить свыше 75 тыс. человек.

«Очень содержательный отчёт. По всем направлениям регионального развития хорошие показатели. К примеру, радует рост инвестиций - в условиях пандемии не так просто привлекать иностранный капитал. Стоит отметить результаты поддержки малого и среднего бизнеса, эффективность работы по увеличению казахстанского содержания. Заказами крупных системообразующих компаний обеспечены 60 предприятий области. Мы видим, что решаются животрепещущие вопросы, которые ставят жители городов и районов», – прокомментировал председатель Общественного совета Еркара Аймагамбетов