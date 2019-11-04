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Аким Атырауской области: В Азгире мы строим дороги по новым технологиям

4 Ноября 2019 14:52
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Аким Атырауской области: В Азгире мы строим дороги по новым технологиям

НУР-СУЛТАН - АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал о планах по проведению инфраструктуры в отдаленные населенные пункты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня развитию отдаленных сельских населенных пунктов уделяется особое внимание. В настоящее время в селе Азгир, что расположено на границе с Российской Федерацией, мы провели 377 км газопровода, также разрабатывается ПСД на проведение электрических сетей, так как некоторые приграничные населенные пункты берут электричество в России. Скоро в Азгир придет и интернет, мы будем протягивать оптико-волоконную сеть с Бокейординского района ЗКО. Что касается грунтовых дорог, то в Азгире есть 11 проблемных участков, в основном – это солончак», - сказал Нурлан Ногаев в ходе пресс-конференции в СЦК

«В настоящее время мы строим там дороги, используя новые современные технологии, так что проблема с бездорожьем там вскоре будет решена», - отметил аким.

В целом, по сообщению акимата области, на развитие транспортной инфраструктуры Атырауской области в текущем году выделено 39 млрд. тенге. По плану планируется строительство 165 км автодорог в 32 населенных пунктах.

По программе «Нурлы жол» ведется реконструкция 432 км автодорог республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань. Работы по строительству 60 км республиканской трассы планируется завершить к середине 2021 года, остальную часть - в 2022 году. После реконструкции автодорога будет расширена до девяти метров, с расчетной скоростью движения до 120 км/час.

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Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Строительство,
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Акбота Кузекбай

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