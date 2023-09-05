Аким Астаны Женис Касымбек получил еще одну должность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Действующий аким столицы Касымбек Женис Махмудович стал Президентом Федерации легкой атлетики города Астаны. Об этом в Instagram сообщил экс-аким Восточно-Казахстанской области, президент Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялась очередная выборная Конференция Федерации легкой атлетики города Астаны. Решением членов конференции Президентом Федерации избран Касымбек Женис Махмудович», - сообщил Даниал Ахметов.

В ходе встречи были обсуждены такие важные задачи, как развитие легкой атлетики в городе, повышение квалификации тренеров и повышение уровня спортсменов.