Аким Астаны встретился с жителями микрорайона Жагалау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram затронул вопросы, касающиеся микрорайона Жагалау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.



«Встретился с жителями микрорайона Жагалау. Это один из бурноразвивающихся микрорайонов города (новый район Нура). Здесь необходимо выполнить большой объем работы: как по строительству инженерных сетей и соцобъектов, так и по благоустройству. Работы будем проводить поэтапно.





К примеру, жители поднимали вопросы по ремонту ЖК, в частности по фасадам, строительству социальных объектов, инженерных сетей, дорог, дворов и общественных пространств, озеленению, освещению, запуску дополнительных маршрутов и др.

Учитывая, что это бурноразвивающийся микрорайон, не все сети переданы на баланс города, не везде есть освещение. Ряд сетей примем на баланс уже этим летом.

Один из важных вопросов - строительство школ. Только в районе Нура по проекту «комфортная школа» в течение 2-3 лет планируем построить 9 крупногабаритных школ. Из них три школы - в микрорайоне Жагалау. Всего же по району с учетом привлечения инвесторов планируется строительство 18 школ и одного корпуса к действующей школе.





Кроме того, в развитие микрорайона Жагалау помимо бюджетных денег, также будем привлекать инвесторов.