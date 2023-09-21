Аким Астаны рассказал о судьбе аварийного спорткомплекса «Казахстан»

Аким отметил, что в столице есть потребность в спортивных учреждениях. В строительство нужных городу объектов привлекаются частные инвестиции.

«Во время объезда посетил спортивный комплекс «Казахстан». Думаю, многие горожане и гости столицы не раз там были и проводили свой досуг. Объект по праву считается визитной карточкой района Алматы. Из-за того, что спорткомплекс был признан аварийным, два года назад начались работы по модернизации объекта.

Но, к сожалению, инвестор не смог в полной мере провести стройработы. Работа практически встала на месте. Мы не допустим, чтобы некогда известный объект простаивал. Поэтому рассматриваем дополнительные источники финансирования», - написал Женис Касымбек в Instagram.