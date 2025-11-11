Аким Астаны рассказал о локациях новых Дворцов школьников столицы

На своей странице в Instagram градоначальник сообщил, что на данный момент в столице строятся четыре объектов дополнительного образования — Дворцы школьников. Три из них — государственные, один — за счет частных инвестиций.

— В текущем году планируем завершить строительство двух объектов: многофункциональный комплекс «TANYM» на 2 тыс. мест (государственный), расположенный на пересечении ул. Мухамедханова и Ш. Айтматова, и Школа креативной индустрии «BIART» на 2 тыс. мест по ул. Сыганак, 17/41 (за счет частных инвестиций). В 2026 году запланировано ввести в эксплуатацию еще два многофункциональных комплекса: многофункциональный комплекс на 2 тыс. мест, расположенный на пересечении ул. Акан Серы и С189К (государственный) и многофункциональный комплекс на 2 тыс. мест по ул. М. Төлебаева (государственный), — написал Женис Касымбек.

Также в 2027 году, по информации акима Астаны, запланировано ввести в эксплуатацию еще два объекта: мМногофункциональный комплекс на 2 тыс. мест на пересечении пр. Туркестан и ул. Бухар Жырау (государственный) и многофункциональный комплекс на 2 тыс. мест, на пересечении ул. Карасай батыра и Карталы (государственный).

Женис Касымбек отметил, что сейчас в Астане работают четыре Дворца школьников (два государственных, два частных). В прошлом году введено в эксплуатацию два частных объекта общей мощностью на 4 тыс. мест: «Sana Bilim» на 2 тыс. мест (пр. Туран) и спортивный и творческий центр «Sana Sport» на 2 тыс. мест (ул. Кажымукана).