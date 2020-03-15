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Аким Алматы выступил с заявлением из-за коронавируса

15 Марта 2020 19:56
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Аким Алматы выступил с заявлением из-за коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города в связи с введением режима чрезвычайного положения Президентом страны из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Уважаемые алматинцы! Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев принял решение о введении режима чрезвычайного положения. Причины известны. ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса, затронувшей и нашу страну. В Алматы зарегистрированы первые носители инфекции — 6 наших соотечественников, прибывших из стран, где развивается эпидемия. Пациенты изолированы. Принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры», - сообщил аким города.

Он заявил, что Поручения Главы государства по защите жизни и здоровья граждан будут выполнены.

«Мобилизованы все службы города. Разрабатывается детальный план новых мер. Акимат будет регулярно информировать о ситуации в городе. Просьба доверять только официальной информации. Распространение провокационных слухов и фейковых новостей будет пресекаться. Уважаемые алматинцы! Дисциплина и ответственное поведение — главное оружие против коронавируса», - обратился Б. Сагинтаев.

Отметим, в настоящее время в Казахстане подтверждены 8 случаев регистрации коронавируса, из них шесть в Алматы и два в Нур-Султане. На стационарном карантине находятся 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек. В общей сложности число зараженных в мире составляет 156 400 человек, погибли - 5 833.


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Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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