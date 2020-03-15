-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:48
-
-
-
-
вчера 17:15
-
-
-
-
-
вчера 16:40
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:09
-
вчера 14:30
-
вчера 14:20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Аким Алматы выступил с заявлением из-за коронавируса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города в связи с введением режима чрезвычайного положения Президентом страны из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«Уважаемые алматинцы! Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев принял решение о введении режима чрезвычайного положения. Причины известны. ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса, затронувшей и нашу страну. В Алматы зарегистрированы первые носители инфекции — 6 наших соотечественников, прибывших из стран, где развивается эпидемия. Пациенты изолированы. Принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры», - сообщил аким города.
Он заявил, что Поручения Главы государства по защите жизни и здоровья граждан будут выполнены.
«Мобилизованы все службы города. Разрабатывается детальный план новых мер. Акимат будет регулярно информировать о ситуации в городе. Просьба доверять только официальной информации. Распространение провокационных слухов и фейковых новостей будет пресекаться. Уважаемые алматинцы! Дисциплина и ответственное поведение — главное оружие против коронавируса», - обратился Б. Сагинтаев.
Отметим, в настоящее время в Казахстане подтверждены 8 случаев регистрации коронавируса, из них шесть в Алматы и два в Нур-Султане. На стационарном карантине находятся 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек. В общей сложности число зараженных в мире составляет 156 400 человек, погибли - 5 833.
- Коронавирус: Австрия закрыла въезд из России, Украины и Великобритании
- Не повышать цены на продукты питания поручил аким Актюбинской области
- Чрезвычайное положение: как ограничат въезд и выезд из Казахстана
- Ерлан Карин: Не стоит паниковать по поводу введения чрезвычайного положения
- Случаев коронавирусной инфекции в западных регионах и Кызылординской области Казахстана не зарегистрировано
- Димаш Кудайберген перенес мировое турне из-за коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана