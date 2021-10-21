Аким Алматы высказался о переполненных автобусах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о переполненных автобусах в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира на телеканале Алматы, жительница города задала вопрос: «Когда запустится автобус по новой дороге Алатау от ЖК «Шугыла» до ТЦ «Апорт»?

Аким попросил ответить на этот вопрос руководителя управления городской мобильности Гани Мырзаханова.

«1 сентября мы отрыли дорогу «Алатау», протяженностью 2 км. Открытие новых маршрутов по этой дороге планируется в декабре после поступления 50 новых автобусов», - сказал Гани.

Бакытжан Сагинтаев уточнил, что до конца года в Алматы будет доставлено 150 новых автобусов.

Аким также обратил внимание на переполненные автобусы.

«Вообще мы большую работу проводим с экспертами, нашими специалистами по данному кусту, потому что очень быстро развивается данный куст (от проспекта Райымбека до пр. Абая, Наурызбайский район - прим.автор). Строительство очень быстро идет. И каким образом будем решать транспортную составляющую?! Все сегодня спускается на проспект Райымбека, где горбольница № 7, а оттуда пересаживаются на другие автобусы, которые едут от «Алтын Орды» в центр города. И люди уже оттуда «битком» заходят. В автобусах уже пустого места нет», - говорит аким.

Он добавил, что до конца года завершится пробивка проспекта Абая, открылась уже улица Алатау (Нурлы). Также в планах запустить две станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы».

«Туда надо будет привозить людей, даже запустить шаттлы. Потому что, все едут в калкаманскую больницу, а разъехаться на этих автобусах оттуда практически невозможно. Если даже мы поставим новые автобусы, то все равно будет сложно. А если мы сегодня не будем думать, что будет через два-три года, то будет большой коллапс. Мы знаем этот участок и плотно занимаемся», - заявил аким.

Отметим, что алматинцы ранее сняли на видео переполненные автобусы в районе горбольницы №7.