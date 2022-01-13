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Аким Алматы выразил соболезнования семье погибшего подполковника Сандибека Хаирова

13 Января 2022 12:31
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Аким Алматы выразил соболезнования семье погибшего подполковника Сандибека Хаирова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась церемония прощания с офицером Вооруженных сил Сандибеком Хаировым, погибшим от рук бандитов при защите города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров погиб, мужественно защищая конституционный строй. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования родным и близким погибшего. Его подвиг будет всегда служить примером мужества и офицерской чести, образцом исполнения воинского долга.

«Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан», - сказал аким Алматы Б. Сагинтаев.

Аким города сообщил, что семье С. Хаирова оказана материальная помощь, также будет выделена квартира. У погибшего остались супруга и двое детей.

Напомним, вчера Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в городе Алматы. Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка.


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#Алматы   #Акимат   #Утраты   #Бакытжан Сагинтаев   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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