Аким Алматы выехал на проблемные места в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выехал на проблемные места, обозначенные горожанами в его аккаунтах в соцсетях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В частности он посетил микрорайон Акжар в Наурызбайском районе.

«Улицы Молдагуловой, (Мақаншы - Жабай), Жауқазын. Справедливо ставят вопросы качества жизни: необходимы вода, свет, дороги, регулярное автобусное движение. Вопросы взаимосвязанные. Их необходимо решать пошагово: первое - решить проблему водозабора. Провести централизованное водоснабжение. Второе - провести на улицы свет. Третье - после завершения земляных и монтажно-строительных работ по прокладке сетей провести в порядок дороги. Будем решать поэтапно. Приоритет - вода», - написал в своём Instagram градоначальник.