Аким Алматы встретился с жителями Алмалинского района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с проблемными вопросами и перспективами развития Алмалинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Глава города начал рабочий объезд с осмотра городского ревматологического центра. Это единственное в стране специализированное медицинское учреждение для пациентов с ревматологическими заболеваниями. В очереди на госпитализацию в больницу состоят 532 человека со всей страны. Само здание центра нуждается в расширении и ремонте, его построили еще в 40-х годах.

Ерболат Досаев поручил управлениям комфортной городской среды и земельных отношений проработать вопросы о необходимости капитального ремонта здания, а также внести предложения по строительству нового корпуса на месте прежнего.

Для ликвидации дефицита ученических мест в школе №144 по ул. Туркебаева, 93 завершено строительство корпуса на 300 детей, в марте текущего года в гимназии №34 по ул. Брусиловского, 15 в эксплуатацию планируется ввести новый корпус на 550 мест. Управлениям комфортной городской среды и образования поручено изучить вопрос необходимости принятия программы «Реновация объектов среднего и дошкольного образования».

В ходе объезда глава города посетил Дом школьников №2. Здание каркасно-камышитового строения было возведено в 1936 году и находится в аварийном состоянии. Сегодня кружки ежедневно посещают более 800 детей. Аким Алматы поручил управлениям комфортной городской среды, городского планирования и урбанистики, образования рассмотреть вопрос строительства нового помещения на месте существующего здания.

В ходе объезда района аким Алматы встретился с жителями ветхих домов в квадрате улиц Шевченко – Манаса – Жамбыла – Байзакова. Ерболат Досаев поручил провести технический аудит состояния домов и инженерных сетей.

Завершающей локацией во время рабочей поездки стало знакомство с авторами и волонтерами социального проекта «НаркоStop», направленного на профилактику наркопреступлений и подростковую наркоманию. Пилотный проект запущен в октябре 2021 года при поддержке акима Алмалинского района и содействии департамента полиции Алматы и общественников. Аким города поручил управлению общественного развития оказать поддержку социальной инициативе и рассмотреть возможность «тиражирования» проекта по другим районам мегаполиса.

Ранее Ерболат Досаев побывал в Наурызбайском , Алатауском, Турксибском и Жетысуском районах.



