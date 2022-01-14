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Аким Алматы встретился с предпринимателями, пострадавшими при беспорядках

14 Января 2022 17:08
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Аким Алматы встретился с предпринимателями, пострадавшими при беспорядках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил объекты торговли и общепита, разрушенные и разграбленные мародерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким города осмотрел торговый дом «ЦУМ», где разгромлено 576 витринных прилавков. На данный период приостановлено начисление арендной платы. В ходе разговора с предпринимателями Б. Сагинтаев сообщил, что все потери МСБ будут компенсированы, торговые залы будут восстановлены. Необходимо дождаться определения механизма, которым занимается правительство.

Б.Сагинтаев поручил департаменту полиции организовать прием заявлений в здании «ЦУМа», чтобы арендаторы могли обращаться, не теряя времени. Необходимо своевременно отрабатывать все заявления пострадавших предпринимателей. НПП «Атамекен» оказывает консультативную помощь.

«Б. Сагинтаев также осмотрел торговые дома «Мобилка», «Планета электроники», оружейный магазин «Корган», магазин спорттоваров «Соломон» и объекты общепита по улице Сатпаева. Практически на всех объектах нападавшие целенаправленно выводили из строя серверные комнаты с системами видеонаблюдения. Мародеры забирали все самое ценное и поджигали помещения, тушить которые помогали жильцы квартир, расположенных выше», - сообщили в пресс-службе акимата.


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#Алматы   #Акимат   #Бакытжан Сагинтаев   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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