Аким Алматы встретился с консулами Южной Кореи и России

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с Генеральными консулами Республики Корея Ким Хынг Су и РФ Евгением Бобровым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с Ким Хынг Су были обсуждены текущее состояние и возможности развития торгово-экономических отношений, укрепления культурно-гуманитарных связей. Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Южная Корея входит в число 12 крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем южнокорейских инвестиций в экономику Казахстана за последние 10 лет (2008-2017 гг.) составил более 4,5 млрд долларов США.

В Алматы действуют 320 предприятий с участием южнокорейского капитала в сферах торговли, медицины, строительства, телекоммуникаций.

Б. Сагинтаев отметил важную роль Представительства корейского Агентства торговли и инвестициям (KOTRA), открытого в Алматы, в укреплении деловых контактов. За 5 месяцев 2019 года рост товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,5%.

Аким Алматы подчеркнул, что в городе сложилась сервисная, независящая от нефти экономика. Почти половина объема оптовой торговли приходится на Алматы.

«Порядка 40% экономики – это малый и средний бизнес, где заняты 7 из 10 работающих алматинцев. Алматы как финансовый и экономический центр страны имеет высокую инвестиционную привлекательность. В городе действуют более 185 тыс. субъектов МСБ, работают Индустриальная зона и СЭЗ «ПИТ», имеется ряд преференций и льгот для инвестиционных проектов. В апреле текущего года на территории Индустриальной зоны начато строительство завода Hyndai», - отметили в акимате.

Развивается сотрудничество в сфере инфраструктуры и транспорта. В прошлом году начато строительство БАКАД, которая включит Алматы в систему «Западная Европа – Западный Китай». В строительстве принимают участие и южнокорейские компании SK Group, Korea Expressway Corporation. Кроме того, подписан контракт между Hyundai Rotem и Метрополитеном Алматы на поставку электроподвижных составов.

Глава города также остановился на вопросах сотрудничества в сфере здравоохранения и укрепления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

На встрече с Евгением Бобровым Б. Сагинтаев рассказал о приоритетных направлениях развития мегаполиса в соответствии с задачами, поставленными Президентом К. Токаевым, подчеркнув, что в ближайшее время с учетом мнения горожан будет разработана новая стратегия развития города. Главные принципы документа - город без окраин, полицентричность, высокие стандарты жизни во всех районах мегаполиса.

Аким Алматы отметил, что для города может быть интересен опыт российских коллег по планированию городского пространства и урбанистке Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных культурно-исторических центров.

Собеседники также обсудили перспективы развития экономического сотрудничества. В Алматы действует 2679 предприятий с участием российского капитала в сферах торговли, финансов, медицины, промышленности. За прошлый год рост товарооборота между Алматы и Россией составил 6,8%.

Б. Сагинтаев сообщил о мерах по созданию благоприятных условий и снижению административных барьеров для развития МСБ.

«В городе создается центр по поддержке и обслуживанию предпринимателей «Qoldaў» и полноформатный инвестиционный блок «AlmatyInvest» при СПК «Алматы». В Алматы заинтересованы в тесном взаимодействии с российским бизнесом и готовы обсуждать взаимовыгодные проекты», - заявили в акимате.

На встрече также был отмечен высокий уровень культурно-гуманитарного взаимодействия. Как известно, ранее была достигнута договоренность о проведении Дней Москвы в Алматы в первой декаде октября и гуманитарно-деловой миссии Санкт-Петербурга 4-6 ноября.

«Уверен, что эти мероприятия придадут дополнительный импульс развитию межрегионального сотрудничества. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в их организации», - подчеркнул аким города.