Аким Алматы вручил ключи от квартир работающей молодежи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ключи от 249 новых арендных квартир вручили работающей молодежи в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На церемонии вручения аким города Бакытжан Сагинтаев поздравил всех с предстоящим праздником - Днем независимости РК.

Градоначальник отметил, что это большая помощь государства и забота Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в Год молодежи.

Церемония вручения прошла в здании акимата города. Всего по первому пулу было подано 1244 заявления, из которых согласно балльной системе сформирован список из 249 претендентов. Первыми обладателями ключей были 20 человек.

Среди них - многодетные семьи, работники образования, здравоохранения и сотрудники правоохранительных органов.

«Мы проживаем с семьей в съемной квартире, но вот теперь нам предоставили возможность приобрести на 5 лет арендное жилье в микрорайоне Саялы. Здесь будем в месяц платить свыше 4 тысяч тенге, дополнительно еще за комуслуги. Это очень большая помощь, так как те деньги, которые раньше платили за квартиру – 70 – 80 000 тенге, мы можем вложить в депозит и в дальнейшем по госпрограмме купить жилье. Мы узнали об этой программе через своих знакомых. Решили подать заявку. Все было в электронном виде. Это было очень удобно. Мне вдвойне приятно получить такой подарок накануне Дня независимости. Я очень счастлива. Выражаю благодарность государству за такую возможность», - поделилась своими впечатлениями 24-летняя Айжаным Нурсултанкызы.

Акиматом города для приема заявлений разработан специальный сайт www.almaty-jastary.kz, где был осуществлен прием заявок с 30 октября по 12 ноября на первый пул в количестве 249 квартир, расположенных в мкр. Коккайнар (бывший Саялы) Алатауского района.

До конца года будут объявлены конкурсы еще на 801 квартиру. Тем самым планируется обеспечить арендным жильем 1050 молодых семей.

Отметим, по поручению Елбасы в рамках проведения Года молодежи разработана программа по предоставлению арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи. Данная программа предоставляет возможность 5 лет арендовать по льготной цене и откладывать средства для участия в госпрограммах. Ежемесячная арендная плата составляет 4 380 тг. на 1-комнатную квартиру.

Для получения арендного жилья предъявлялись следующие требования: молодежь, не достигшая 29 лет; зарегистрированные в г. Алматы не менее 2 лет; не имеющие жилья более 2 лет; имеющие ежемесячный доход не менее 101 000 тенге и сберегательный (депозитный) счет в банке.

Ежегодно в течение 3 лет по данной программе будут обеспечены арендным жильем по 1 050 семей.

Кроме того, в 2020 г. дополнительно запускается городская программа «Алматы Жастары-3», в рамках которой планируется обеспечить жильем еще 1 000 молодых семей до 35 лет.

В предыдущие 2 года в рамках реализованной программы «Алматы Жастары» 238 молодых семей получили квартиры по 5-процентной ставке.