Аким Алматы вновь призвал алматинцев заботиться о домашних питомцах

3 Ноября 2022, 17:17

3 Ноября 2022, 17:17

Аким Алматы вновь призвал алматинцев заботиться о домашних питомцах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы просил акима Ерболата Досаева решить вопрос по поводу бродячих собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я живу в микрорайоне Тастак. У меня вопрос по поводу бродячих собак. Я смогу их припугнуть, а вот дети – нет. Помогите решить этот вопрос», - обратился к акиму житель Алмалинского района.

«Меня попросили выделить больше средств для отлова, чипирования животных. Это связано с изменением в законодательстве и необходимостью соответствия международным стандартам содержания животных. Мы после отлова собак некоторое время держим в приюте. Я дам поручение акиму района, чтобы они провели дополнительную работу в ближайшую неделю. В этом году были закуплены спецтранспорт, спецсредства. Казахстан присоединяется к международным конвенциям по защите животных. Я хочу призвать к ответственности самих хозяев четвероногих друзей. Как показывает статистика, больше 60% животных остаются брошенными на улице. Это наша ответственность, мы должны ухаживать за ними», - ответил аким города Ерболат Досаев.

Градоначальник уже обращался ранее к владельцам домашних питомцев и призывал их быть ответственными.

К слову, п равила содержания и выгула животных в Алматы рассмотрят до конца года.