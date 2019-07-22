Аким Алматы указал на недоделки после ремонта в учебных заведениях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил устранить все имеющиеся недоделки после ремонтных работ в учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в акимате рассматривали вопрос подготовки к новому 2019-2020 учебному году. Много существенных недоделок остается в учебных заведениях после строителей. Поручил до начала учебного года устранить все выявленные недостатки. Прием объектов без полной готовности исключить. Недобросовестных подрядчиков и принявших незавершенный объект привлекать к ответственности», - написал Бакытжан Сагинтаев в Facebook.

Как ранее сообщалось, в этом году в Алматы в первый класс пошли около 32 тысяч детей.

В городе еще наблюдается дефицит ученических мест. На сегодня в Алматы имеется 259 школ, из них 204 государственных и 55 частных.



