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Аким Алматы указал на недоделки после ремонта в учебных заведениях
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил устранить все имеющиеся недоделки после ремонтных работ в учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня в акимате рассматривали вопрос подготовки к новому 2019-2020 учебному году. Много существенных недоделок остается в учебных заведениях после строителей. Поручил до начала учебного года устранить все выявленные недостатки. Прием объектов без полной готовности исключить. Недобросовестных подрядчиков и принявших незавершенный объект привлекать к ответственности», - написал Бакытжан Сагинтаев в Facebook.
Как ранее сообщалось, в этом году в Алматы в первый класс пошли около 32 тысяч детей.
В городе еще наблюдается дефицит ученических мест. На сегодня в Алматы имеется 259 школ, из них 204 государственных и 55 частных.
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