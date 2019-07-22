Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 36 °С
USD 384.87 EUR 432.52
RUB 6.11 CNY 55.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким Алматы указал на недоделки после ремонта в учебных заведениях

22 Июля 2019 13:10 98
Поделиться:
Аким Алматы указал на недоделки после ремонта в учебных заведениях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил устранить все имеющиеся недоделки после ремонтных работ в учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в акимате рассматривали вопрос подготовки к новому 2019-2020 учебному году. Много существенных недоделок остается в учебных заведениях после строителей. Поручил до начала учебного года устранить все выявленные недостатки. Прием объектов без полной готовности исключить. Недобросовестных подрядчиков и принявших незавершенный объект привлекать к ответственности», - написал Бакытжан Сагинтаев в Facebook.

Как ранее сообщалось, в этом году в Алматы в первый класс пошли около 32 тысяч детей.

В городе еще наблюдается дефицит ученических мест. На сегодня в Алматы имеется 259 школ, из них 204 государственных и 55 частных.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Образование, Строительство,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив