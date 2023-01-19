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Аким Алматы сообщил о внедрении многоярусных паркингов

19 Января 2023, 12:07
Аким Алматы сообщил о внедрении многоярусных паркингов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос жительницы Алатауского района касательно реализации проекта многоярусных парковок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинка на встрече с акимом предложила построить многоуровневые парковки из-за нехватки мест на рынках.

«Вы правильно подняли данный вопрос. Мы будем внедрять многоярусные парковки по городу, в этом году начнем. Доходы от паркинга будут идти в местный бюджет. В этом году начинаем программу, поиск мест. Места возле базаров нам с «Алматы паркинг» передали. Мы будем рассматривать возможности реализации проекта», - ответил Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что строительство многоярусных парковок позволит частично освободить дворы.

Фото: highways.today


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