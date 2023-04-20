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Аким Алматы разъяснил слова Президента про ошибку с реформой ОСИ

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Апреля 2023, 14:39
Аким Алматы разъяснил слова Президента про ошибку с реформой ОСИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев разъяснил слова Президента Касым-Жомарта Токаева про ошибку с реформой ОСИ. Градоначальник, отвечая на вопрос жительницы, заявил, что объединение собственников имущества будет функционировать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района на встрече с акимом задала вопрос: «Вчера наш Президент сказал, что с реформой ОСИ ошиблись. Не означает ли это, что создание ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простое товарищество) будет прекращено?», - спросила она.

«Нет. «Ошиблись» с точки зрения того, что мы, как всегда, хотели как лучше. По созданию и функционированию ОСИ и ПТ в законодательстве есть пробелы. Я как аким города тоже делился этим с Главой государства. В принципе мы уже такой этап прошли. Более 90% у нас в городе создано (новые формы управления домами - прим. ред). Проблема в том, что сегодня в законе не прописали ответственность тех, кто возглавляет ОСИ, как в свое время было с КСК: что можно, что нельзя, как они могут принимать решения», - сказал аким.

Ерболат Досаев отметил, что в скором времени в Правительстве обсудят вопросы, связанные с управления домами и выразил надежду, что законодательные изменения, необходимые для того, чтобы новый институт ОСИ и ПТ заработал, закрепят до 1 июля.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.


Президент Казахстана   Алматы   ЖКХ   Ерболат Досаев  
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