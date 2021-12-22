Аким Алматы рассказал об угрозе распространения омикрон-штамма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал горожан вакцинироваться от коронавируса и рассказал о возможной угрозе распространения нового омикрон-штамма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жителям необходимо оперативно идти на вакцинацию, потому что, когда придет «омикрон» (новый штамм коронавируса - прим.автора), а «омикрон» однозначно придет, у нас ситуация будет сложной. Мы сегодня рассматривали свою подготовку по лекарственным средствам, по СИЗам, еще раз дополнительно зарезервировали деньги на случай, если будет усиление. Мы уже заказали нашим фармацевтическим компаниям дополнительные лекарственные средства, чтобы у нас было в достаточном количестве - и лекарства, и СИЗы. Оборудованием мы обеспечены в полном объеме, даже про запас закупили», - сказал аким в прямом эфире на телеканале Алматы.

По данным акимата, с начала года в городе зарегистрировано 164 477 случаев КВИ и 1449 случаев ковидной пневмонии.