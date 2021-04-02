Аким Алматы рассказал, как защищается от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как защищается от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только один способ от защиты коронавируса - это носить маски. Как вы сами видите, я никогда без маски не хожу. Везде ношу маску. По работе я бываю в разных объектах, встречаюсь с горожанами и всегда имею при себе запасную маску, так как ее надо менять каждые два часа. В ходе встречи с населением я иногда замечаю людей без масок, в таких случая всегда их прощу носить маску, так как они должны думать не только о себе, но и об окружающих», - ответил аким в ходе брифинга в РСК.

Он также порекомендовал жителям всегда соблюдать гигиену, дистанцию, все меры предосторожности, не посещать общественные места.

Ранее аким ответил , началась ли вакцинация алматинцев в ТРЦ, и чем обусловлено вхождение мегаполиса в «красную» зону.



