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    13:30, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Аким Алматы рассказал, как защищается от коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как защищается от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только один способ от защиты коронавируса - это носить маски. Как вы сами видите, я никогда без маски не хожу. Везде ношу маску. По работе я бываю в разных объектах, встречаюсь с горожанами и всегда имею при себе запасную маску, так как ее надо менять каждые два часа. В ходе встречи с населением я иногда замечаю людей без масок, в таких случая всегда их прощу носить маску, так как они должны думать не только о себе, но и об окружающих», - ответил аким в ходе брифинга в РСК.

    Он также порекомендовал жителям всегда соблюдать гигиену, дистанцию, все меры предосторожности, не посещать общественные места.

    Ранее аким ответил , началась ли вакцинация алматинцев в ТРЦ, и чем обусловлено вхождение мегаполиса в «красную» зону.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Акимат Общество Безопасность Алматы
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