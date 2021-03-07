Аким Алматы проверил ход строительства дорог и сетей водоснабжения в присоединенных микрорайонах

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ –Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с ходом строительства инженерных коммуникаций, дорог и социальных объектов в новых присоединенных микрорайонах мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким города написал о скором завершении строительства инженерных сетей в мкр. Альмерек, Нуршашкан и Кайрат, которые практически полностью будут обеспечены доступом к системе водоснабжения и водоотведения.

«Проверим качество проведенных работ. В этом нам помогут местные активные жители, которых также беспокоит состояние улиц. Ремонт и строительство новых дорог начнется уже весной. Планируем завершить эту работу в ближайшие два года», — написал Бакытжан Сагинтаев.

Также аким Алматы ознакомился с планами расширения школы №195, строительства врачебной амбулатории и культурно-спортивного комплекса в мкр. Альмерек. В текущем году планируется начать реконструкцию школы №59 с увеличением ученических мест, ремонт скверов – им. Сейфуллина и возле Дома школьников. Рассматривается возможность строительства подземного пешеходного перехода с улицы Ержанова на улицу Шацкого, в месте пересечения с железнодорожными путями.

В прошлом году по улице Сауранбаева в рамках «Дорожной карты занятости» построена просторная пешеходная зона с удобными скамьями, игровыми зонами для детей разных возрастов и спортивными площадками.

«Жители района с удовольствием проводят время на своем «Арбате», уже ставшем новой зоной притяжения, преобразившей общественное пространство. Чтобы поддерживать правопорядок, поручил установить здесь модульный пост полиции», — сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, строительство дорог, уличного освещения, инженерных коммуникаций ведется в соответствии с комплексным планом развития присоединенных территорий «Новый Алматы».

В частности, в мкр. Альмерек Турксибского района на первом этапе к сетям водоснабжения будет подключено 852 дома. Проект завершится в мае, после чего будет рассмотрен второй этап по строительству сетей для оставшегося 261 дома. Также весной стартует ремонт и строительство дорог. Из 54 улиц лишь 8 протяженностью 5,9 км имеют асфальтобетонное покрытие, остальные 46 протяженностью 14,6 км – грунтовое.

В мкр Нуршашкан практически все 836 домов получат доступ к сетям водоснабжения и водоотведения, строительство которых планируется завершить к лету текущего года. Весной начнется строительство и ремонт дорог. В ближайшие два года планируется завершить работу на 5 улицах протяженностью 16,6 км. Из них 25 улиц протяженностью 5,1 км – с грунтовым покрытием.

В мкр Кайрат также практически все 1292 дома получат доступ к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. Строительство планируется завершить в начале лета. Весной начнется ремонт и строительство дорог. Здесь насчитываются 93 улицы протяженностью 36,6 км, из которых 78 улиц протяженностью 29,3 км имеют грунтовые дороги. Проект планируется завершить в течение двух лет.