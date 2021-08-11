Аким Алматы призвал жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить школьников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал насколько школы города готовы к традиционному обучению и призвал жителей вакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE аким города отметил, что причинами роста заражений являются общее снижение бдительности жителей, чрезвычайно высокая контагиозность варианта дельта-вируса COVID-19, организация массовых семейных мероприятий.

По словам акима, в соответствии с поручением Правительства до 25 августа должна быть обеспечена 100-процентная вакцинация педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Родители также должны позаботиться о безопасности своих детей и пройти иммунизацию.

На данный момент совместно со специалистами ДСЭК школы проходят проверку на готовность. До 20 августа должна быть завершена проверка на соответствие санитарным требованиям, включающим кварцевание, дезинфекцию, масочный режим, ежедневную термометрию. Школы и детские сады на 100% подключены к проекту Ashyq и готовы с 1 сентября работать по системе. Система внедрена для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования.

Сотрудники системы образования Алматы, включая научно-методического центра новых технологий в образовании, центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Алматы дарыны», городского учебно-практического центра физической культуры и спорта, государственных детских садов и школ, колледжей, интернатов, организаций дополнительного образования привиты на 100%. Всего в этих организациях работают 36 825 человек, подлежат вакцинации 32 113 человек.

Также на 100% привиты коллективы частных детских садов, на 85% - частных школ, на 58% - частных организаций дополнительного образования.