+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 21 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким Алматы призвал учреждения города перейти на дистанционную работу

17 Марта 2020 17:35
Поделиться:
Аким Алматы призвал учреждения города перейти на дистанционную работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Перейти на дистанционную работу учреждениям города в связи с введением в мегаполисе карантина призвал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
КСК Алматы призвали проводить ежедневную санитарную очистку
Глава МВД РК  сообщил о случаях побега с карантина Туркестанские школьники могут перейти на дистанционное обучение Многоразовыми масками планируют обеспечить коллективы в Актюбинской области

«Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам. Сегодня я поручил руководителям городских структур акимата перевести на удаленный доступ и дистанционную форму работы до 70% своих трудовых коллективов. Обращаюсь ко всем руководителям предприятий всех форм собственности провести такую же работу. Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни», - сказал он.

Аким города добавил, что карантин вводится ради «нашей общей безопасности, безопасности города, безопасности наших близких».

«В чрезвычайной ситуации сознательность и дисциплина каждого горожанина жизненно важны. Наша выдержка и алматинская солидарность, уверенные действия, взаимоподдержка и соблюдение строгих правил чрезвычайного положения защитят город. Вместе мы справимся», - заключил он.

В Алматы с 19 марта с 00:00 часов с учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 будет введен режим карантина.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив