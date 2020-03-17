Аким Алматы призвал учреждения города перейти на дистанционную работу
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Перейти на дистанционную работу учреждениям города в связи с введением в мегаполисе карантина призвал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам. Сегодня я поручил руководителям городских структур акимата перевести на удаленный доступ и дистанционную форму работы до 70% своих трудовых коллективов. Обращаюсь ко всем руководителям предприятий всех форм собственности провести такую же работу. Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни», - сказал он.
Аким города добавил, что карантин вводится ради «нашей общей безопасности, безопасности города, безопасности наших близких».
«В чрезвычайной ситуации сознательность и дисциплина каждого горожанина жизненно важны. Наша выдержка и алматинская солидарность, уверенные действия, взаимоподдержка и соблюдение строгих правил чрезвычайного положения защитят город. Вместе мы справимся», - заключил он.
В Алматы с 19 марта с 00:00 часов с учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 будет введен режим карантина.
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