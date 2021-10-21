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    21:54, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аким Алматы предупредил о новом штамме коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев предупредил горожан о новом штамме коронавируса, распространяющемся в Великобритании, и призвал всех вакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе прямого эфира на телеканале « Алматы « аким заявил, что за весь период с 1 февраля по 19 октября текущего года вакцинированы первым компонентом 981 759 человек, вторым компонентом - 906 264 человека. План по вакцинации в городе увеличился с одного миллиона до 1,3 млн человек.

    «Если хотим удержаться на таком же уровне, как сегодня, более-менее ситуация стабильная и послабления идут, то нам необходимо очень быстро вакцинироваться, потому что мы видим что творится вокруг нас, в России, в Европе. Сегодня сказали, что в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса (AY.4.2 — вариант известного штамма «дельта» - прим. авт.), на 10% более контагиозный, чем «дельта», которая сейчас бушует везде. Это тоже может прийти к нам, если не будем готовы», - сказал аким.

    Он добавил, что среди вакцинированных также есть случаи заболевания, но они проходят в легкой форме.

    «Нам необходимо, чтобы мы быстрее вакцинировались», - добавил Сагинтаев.

    Ранее аким призвал алматинцев не допустить повторной вспышки пандемии КВИ.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы
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