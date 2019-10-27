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Аким Алматы поздравил Каната Ислама с победой
27 Октября 2019 13:09
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил боксера Каната Ислама с победой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Канат сразился с боксером из Намибии Уолтером Каутондоква за чемпионский пояс WBO International в первом среднем весе. 10 раундов непростого боя и переживаний болельщиков. Но Канат показал волю к победе, стойкость и силу духа. Поздравляю с 27-й победой, Чемпион!» - написал Сагинтаев.
Отметим, казахстанский боксер Канат Ислам защитил титул WBO Intercontinental в первом среднем весе, выиграв своего соперника единогласным решением судей.
Ключевые слова: Спорт,
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