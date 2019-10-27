+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 13 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким Алматы поздравил Каната Ислама с победой

27 Октября 2019 13:09
Поделиться:
Аким Алматы поздравил Каната Ислама с победой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил боксера Каната Ислама с победой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Канат Ислам защитил титул WBO International в Алматы
Казахстанские военные завоевали «золото» по боксу на Всемирных военных играх Во сколько начнется трансляция вечера бокса Каната Ислам - Уолтер Каутондоква Канат Ислам в любом случае будет боксировать с Канело - Нельсон Лопес

«Канат сразился с боксером из Намибии Уолтером Каутондоква за чемпионский пояс WBO International в первом среднем весе. 10 раундов непростого боя и переживаний болельщиков. Но Канат показал волю к победе, стойкость и силу духа. Поздравляю с 27-й победой, Чемпион!» - написал Сагинтаев.


Отметим, казахстанский боксер Канат Ислам защитил титул WBO Intercontinental в первом среднем весе, выиграв своего соперника единогласным решением судей.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив