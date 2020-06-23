Аким Алматы поздравил госслужащих и полицейских

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил госслужащих и полицейских с профессиональными праздниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким подчеркнул, что главное требование горожан – обеспечение общественной безопасности.

Слова поздравления аким Алматы опубликовал в своем аккаунте в Twitter .

«Поздравляю сотрудников полиции с профессиональным праздником! Высокий уровень ответственности и соответствие требованиям горожан по обеспечению общественной безопасности являются главными принципами вашей службы. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!», – написал Б. Сагинтаев.

Как известно, в работе акимата Алматы обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетов. Для решения этой задачи с прошлого года было усилено патрулирование улиц и дворов, во всех районах открыты мобильные пункты полиции. Это позволило в разы сократить уровень преступности. Сегодня более двух тысяч полицейских ежесуточно несут службу по охране общественного порядка.

В период режима чрезвычайного положения сотрудники полиции вместе с медиками, санврачами и военнослужащими круглосуточно несли службу на блокпостах и обеспечивали правопорядок в городе. Более пяти тысяч полицейских были задействованы в этих мероприятиях.

Градоначальник, поздравляя государственных служащих в своем Twitter , обозначил основные принципы, на которых основывается работа госслужащего.

«Поздравляю с Днем госслужащего! Служение обществу основывается на принципах добропорядочности, отзывчивости, преданности выбранному делу и ответственности. Будем соответствовать главному требованию сегодняшнего дня – слышать и реагировать на запросы горожан. Здоровья и успехов!», – написал Б. Сагинтаев.

Напомним, в первый рабочий день в должности акима Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал обращение, в котором сообщил, что открывает свои аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter.

«Алматы — это особый город для каждого казахстанца, и мы все его любим. Моя главная цель – сделать Алматы безопасным, комфортным, современным мегаполисом, где каждый алматинец имеет возможность для достойной жизни. Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами!», – сказал тогда аким города.

В своих аккаунтах Б. Сагинтаев публикует важные заявления и обращения к горожанам, рассказывает о принимаемых решениях, приглашает гражданское сообщество к диалогу.

Со дня назначения аким города провел 16 встреч с населением во всех районах города, а также отчетную встречу по итогам работы в 2019 году, которую посетили порядка четырех тысяч горожан. По результатам встреч утверждаются планы мероприятий для решения озвученных проблем. В текущем году начата практика приема граждан посредством онлайн-конференции.