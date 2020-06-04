-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Аким Алматы посетил стройплощадку ЖК «Алатау Сити»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев проинспектировал ход строительства жилого комплекса «Алатау Сити», расположенного в перспективном строящемся районе южной столицы вблизи пересечения улиц 3-я и Бауыржана Момышулы, напротив ледового комплекса «Алматы Арена», передает МИА «Казинформ».
Застройщиком является строительная компания ТОО «Exclusive Qurylys» - лидер по строительству социального жилья, которая обеспечивает полный цикл работ до сдачи объектов с последующей эксплуатацией. В рамках своей деятельности компания создаёт масштабные жилые, социальные и коммерческие проекты, полностью обеспеченные социальной инфраструктурой.
Проект ЖК «Алатау Сити» - это 12-этажный жилой комплекс, общей площадью застройки 313 000 кв. м, спланированный с учетом всех потребностей и предпочтений современных городских жителей. В результате будущие жильцы имеют возможность получить просторные квартиры (от 45 кв. м) комфорт-класса с чистовой отделкой и работающей социальной инфраструктурой по выгодным условиям приобретения, доступным различным социальным слоям населения.
Аким города ознакомился с ходом строительства объекта и текущими вопросами реализации проекта. В ходе осмотра было уделено особое внимание объектам социальной инфраструктуры и темпам их строительства. В данный момент продолжаются продажи квартир второй очереди. В первой очереди было продано 1056 квартир.
- Мотопробег байкеров в честь Дня государственных символов прошел в Алматы
- Стрельба произошла в Алматы: пострадал прохожий
- В Алматы станет больше пунктов наблюдения за качеством воздуха
- Сто саженцев яблони Сиверса высадили в Иле-Алатауском национальном парке
- Уральский парк культуры и отдыха закрывают из-за несоблюдения санитарных норм
- Коррупция увеличилась в 2,5 раза в акиматах Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана