Аким Алматы посетил семьи погибших в авиакатастрофе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи погибших в авиакатастрофе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В домах погибших при падении самолета алматинцев - Кайырхана Туматова, Марата Муратбаева, Николая Асташова, Валерия Ануфриева - проходят приготовления к похоронам. Аким города Бакытжан Сагинтаев принес соболезнования и высказал слова поддержки», - написал в своем Instagram представитель акимата города Асет Мукажанов.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.