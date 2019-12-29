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Аким Алматы посетил семьи погибших в авиакатастрофе

29 Декабря 2019 03:31
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Аким Алматы посетил семьи погибших в авиакатастрофе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи погибших в авиакатастрофе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В домах погибших при падении самолета алматинцев - Кайырхана Туматова, Марата Муратбаева, Николая Асташова, Валерия Ануфриева - проходят приготовления к похоронам. Аким города Бакытжан Сагинтаев принес соболезнования и высказал слова поддержки», - написал в своем Instagram представитель акимата города Асет Мукажанов.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Алматы, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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