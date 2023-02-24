Аким Алматы поручил устранить хаотичную парковку автомобилей в районе барахолки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Житель Алматы обратился к акиму города с просьбой устранить хаотичную парковку в районе барахолки, из-за которой наблюдаются большие пробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Северному кольцу от улицы Жумабаева до микрорайона Кокмайса есть четыре рынка: Кенжехан, Казына, Арлан и Алаш. В прошлом году на этом шоссе провели ремонт, установили бордюры. Но водители легковых автомобилей организовали на первой полосе парковку: они экономят 200 тенге на платную парковку базара. Из-за этого постоянно пробки на данной улице. Почему бы не сделать эту полосу автобусную? Надо создать удобство для жителей», - обратился к акиму мужчина.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев ответил, что несмотря на запрещающие знаки, на первой полосе паркуются таксисты, которые нарушают правила дорожного движения.

Ерболат Досаев поручил главе управления цифровизации установить камеры «Сергек».

«Надо установить на этом месте камеры «Сергек». Раз таксисты организовали там незаконную парковку, то пусть теперь немного заплатят штрафов. Деньги есть, думаю в ближайшие два месяца там установим камеры», - сказал аким.

Градоначальник также поручил начальнику департамента полиции города принять меры в отношении нарушителей, а также патрулировать эти участки.

«С завтрашнего дня утром и вечером поставьте туда по одной патрульной машине. В часы пик. После установки «Сергек» можно снять патрулирование», - отметил Досаев.