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Аким Алматы поручил поддержать предложение по установке памятника Розе Баглановой

Автор:  
Данияр Дауталиев
13 Апреля 2021, 19:11
Аким Алматы поручил поддержать предложение по установке памятника Розе Баглановой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев провел личный прием граждан, обратившихся за решением актуальных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

От представителей бизнеса прозвучали предложения по цифровизации и оптимизации бюджетных процессов в социальной сфере, развития национальных проектов для туристической привлекательности города, предложения по развитию электротранспорта, в частности услуг электротакси в Алматы.

Управлению стратегии и бюджета, управлению по цифровизации, управлению зеленой экономики даны поручения изучить прозвучавшие вопросы и оказать поддержку.

«Управлению образования дано поручение изучить и поддержать предложение М. Тлеубаевой по предоставлению помещения для открытия новых детских дошкольных учреждений со специальными корректирующими группами для особых детей, предложение З. Касаиновой в масштабном распространении методики, запатентованной в Казахстане, направленной на лечение детей с ДЦП», - сообщили в акимате.

Руководителю управления культуры поручено поддержать предложения К. Абдухалимова по проведению мероприятий, посвященных 100-летию Розы Баглановой, установке памятника и созданию музея народной певицы.


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